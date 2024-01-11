За сутки на Харьковщине 14 раненых и погибшая — ХОВА

По данным ХОВА, в отеле в Харькове из-за ракетного удара пострадали 12 человек (в ГСЧС сообщают о 13-ти), также два человека ранены российскими обстрелами в селе Подолы Купянского района, женщина погибла в Ольховатке.

Информацию о последствиях обстрелов Харьковской области сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Под российскими обстрелами было более 15 населенных пунктов региона. Еще по шести враг нанес авиаудары.

«Вчера около 22:00 оккупанты обстреляли с. Подолы Купянского района. Травмы получили 84-летняя женщина и 84-летний мужчина, оказали помощь на месте. В 14:00 враг нанес удар по г. Волчанск. Поврежден частный дом, линии электропередачи. В 14:30 и 15:44 – вражеский обстрел с. Ольховатка. Тип вооружения – две авиабомбы. Погибла 49-летняя женщина. Повреждены 10 домов, учебное заведение, магазин», — перечислил Синегубов.

Он также проинформировал о 12 раненых в результате ракетного удара по отелю в Харькове. По данным Харьковской областной прокуратуры и ГСЧС, количество пострадавших уже возросло до 13. Прокуроры сообщают, что 10 человек — все еще в больницах.