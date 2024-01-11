За добу на Харківщині 14 поранених і загибла – ХОВА

За даними ХОВА, в готелі в Харкові через ракетний удар постраждали 12 осіб (у ДСНС повідомляють про 13), також двох людей поранено російськими обстрілами в селі Подоли Куп’янського району, жінка загинула у Вільхуватці.

Про наслідки обстрілів Харківської області повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Під російськими обстрілами було понад 15 населених пунктів регіону. Ще по шістьох завдали авіаударів.

“Вчора близько 22:00 окупанти обстріляли с. Подоли Куп’янського району. Травм зазнали 84-річна жінка та 64-річний чоловік, надали допомогу на місці. О 14:00 ворог завдав удару по м. Вовчанськ. Пошкоджено приватний будинок, лінії електропередач. О 14:30 та 15:44 – ворожий обстріл с. Вільхуватка. Тип озброєння – 2 авіабомби. Загинула 49-річна жінка. Пошкоджено 10 будинків, навчальний заклад, магазин”, – перерахував Синєгубов.

Він також поінформував про 12 поранених внаслідок ракетного удару по готелю у Харкові. За даними Харківської обласної прокуратури та ДСНС, кількість постраждалих вже зросла до 13. Прокурори повідомляють, що 10 осіб – усе ще у лікарнях.