Live
  • Сб 13.01.2024
    • Харьков
  •   -14°С
  • USD 38
  • EUR 41.74

Ночью у жителей трех районов Харькова будут проблемы с водой: подробности

Общество 12:14   11.01.2024
Виктория Яковенко
Ночью у жителей трех районов Харькова будут проблемы с водой: подробности Фото: КП «Харьковводоканал»

На насосной станции в Индустриальном районе ночью с 11 на 12 января проведут ремонтные работы.

«Временно с 23:00 11 января по 06:00 12 января водоснабжение жителей некоторых улиц Индустриального, Немышлянского и Слободского района будет осуществляться на пониженном давлении», — сообщили в КП «Харьковводоканал».

Список адресов, где будут проблемы с водой:

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 12.01: Синегубов о «наступлении на Харьков», фронт
Главные новости Харькова 12.01: Синегубов о «наступлении на Харьков», фронт
12.01.2024, 23:01
О ракетной опасности на Харьковщине сообщили ВС ВСУ, наблюдатели — об ударах
О ракетной опасности на Харьковщине сообщили ВС ВСУ, наблюдатели — об ударах
12.01.2024, 22:51
Морозы до -20: прогноз погоды в Харькове и области на 13 января
Морозы до -20: прогноз погоды в Харькове и области на 13 января
12.01.2024, 20:15
Лучше сяду — оккупант, охранявший границу с Харьковщиной, прозрел (видео)
Лучше сяду — оккупант, охранявший границу с Харьковщиной, прозрел (видео)
12.01.2024, 10:07
Вражеские дроны залетели на Харьковщину — Мельник
Вражеские дроны залетели на Харьковщину — Мельник
12.01.2024, 22:32
Терехов подал декларацию: каким было состояние мэра Харькова в 2021 году
Терехов подал декларацию: каким было состояние мэра Харькова в 2021 году
11.01.2024, 20:47

Новости по теме:

21:30
Крещение: когда будут святить воду в храмах Харькова 
14:44
Около 10 тысяч харьковчан остались без воды из-за ракетных обстрелов 2 января
15:49
Ракетным ударом был поврежден водовод в Харькове: аварию устраняют (фото)
14:32
На Харьковщине промышлял рецидивист: обворовывал автоматы с водой и не только
08:01
В городе на Харьковщине — авария: отключили воду

Вы читали новость: «Ночью у жителей трех районов Харькова будут проблемы с водой: подробности»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 12:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На насосной станции в Индустриальном районе ночью с 11 на 12 января проведут ремонтные работы.".