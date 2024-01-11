Ночью у жителей трех районов Харькова будут проблемы с водой: подробности

На насосной станции в Индустриальном районе ночью с 11 на 12 января проведут ремонтные работы.

«Временно с 23:00 11 января по 06:00 12 января водоснабжение жителей некоторых улиц Индустриального, Немышлянского и Слободского района будет осуществляться на пониженном давлении», — сообщили в КП «Харьковводоканал».

Список адресов, где будут проблемы с водой: