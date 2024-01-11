Вночі жителі трьох районів Харкова матимуть проблеми з водою: подробиці
На насосній станції в Індустріальному районі у ніч на 12 січня проведуть ремонтні роботи.
«Тимчасово з 23:00 11 січня до 06:00 12 січня водопостачання мешканців деяких вулиць Індустріального, Немишлянського та Слобідського району здійснюватиметься на зниженому тиску», – повідомили у КП «Харківводоканал».
Список адрес, де будуть проблеми з водою:
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2024 в 12:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі жителі трьох районів Харкова матимуть проблеми з водою: подробиці".