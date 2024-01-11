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Вночі жителі трьох районів Харкова матимуть проблеми з водою: подробиці

Суспільство 12:14   11.01.2024
Вікторія Яковенко
Вночі жителі трьох районів Харкова матимуть проблеми з водою: подробиці

На насосній станції в Індустріальному районі у ніч на 12 січня проведуть ремонтні роботи.

«Тимчасово з 23:00 11 січня до 06:00 12 січня водопостачання мешканців деяких вулиць Індустріального, Немишлянського та Слобідського району здійснюватиметься на зниженому тиску», – повідомили у КП «Харківводоканал».

Список адрес, де будуть проблеми з водою:

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2024 в 12:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі жителі трьох районів Харкова матимуть проблеми з водою: подробиці".