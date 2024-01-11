Вночі жителі трьох районів Харкова матимуть проблеми з водою: подробиці

На насосній станції в Індустріальному районі у ніч на 12 січня проведуть ремонтні роботи.

«Тимчасово з 23:00 11 січня до 06:00 12 січня водопостачання мешканців деяких вулиць Індустріального, Немишлянського та Слобідського району здійснюватиметься на зниженому тиску», – повідомили у КП «Харківводоканал».

Список адрес, де будуть проблеми з водою: