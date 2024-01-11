Враг дважды пытался прорвать оборону у Синьковки на Харьковщине — Генштаб

Две атаки войск РФ отбили возле села Синьковка Купянского района Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Там враг продолжал попытки прорвать оборону.

Под артиллерийским и минометным огнем были Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое на Купянском направлении, а также Волчанск, Бочковое и Бударки — на Слобожанском.