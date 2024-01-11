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Враг дважды пытался прорвать оборону у Синьковки на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 19:22   11.01.2024
Елена Нагорная
Враг дважды пытался прорвать оборону у Синьковки на Харьковщине — Генштаб

Две атаки войск РФ отбили возле села Синьковка Купянского района Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Там враг продолжал попытки прорвать оборону.

Под артиллерийским и минометным огнем были Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое на Купянском направлении, а также Волчанск, Бочковое и Бударки — на Слобожанском.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 19:22;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две атаки войск РФ отбили возле Синьковки Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".