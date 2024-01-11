Ворог двічі намагався прорвати оборону біля Синьківки на Харківщині – Генштаб

Дві атаки військ РФ відбили біля села Синьківка Куп’янського району Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Там ворог продовжував спроби прорвати оборону.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове на Куп’янському напрямку, а також Вовчанськ, Бочкове та Бударки – на Слобожанському.