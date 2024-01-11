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Ворог двічі намагався прорвати оборону біля Синьківки на Харківщині – Генштаб

Події 19:22   11.01.2024
Олена Нагорна
Ворог двічі намагався прорвати оборону біля Синьківки на Харківщині – Генштаб

Дві атаки військ РФ відбили біля села Синьківка Куп’янського району Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Там ворог продовжував спроби прорвати оборону.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове на Куп’янському напрямку, а також Вовчанськ, Бочкове та Бударки – на Слобожанському.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2024 в 19:22;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві атаки військ РФ відбили біля села Синьківка Куп’янського району Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".