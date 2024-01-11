Під Куп’янськом ворог продовжує штурми малими групами до 20 осіб – Шевцов

На Лимано-Куп’янському напрямку військові РФ продовжують штурмувати малими групами до 20 осіб, розповів в етері телемарафону начальник пресслужби штурмової бригади “Сталевий кордон” Іван Шевцов.

“По одному – двоє військових наближаються до лінії зіткнення, за 100-150 метрів від нашого краю вони накопичуються, і потім намагаються штурмувати групами 10-20 військовослужбовців. Коли вони закінчуються, на їхнє місце приходить нова така сама група. Вона знову закінчується і так продовжується протягом доби“, – зазначив Шевцов.

За його словами, минулої доби на Лимано-Куп’янському напрямку відбили 11 ворожих атак, знищили 141 військового РФ і близько 50 одиниць їхньої бойової техніки. Ворог продовжує завдавати авіаударів, також зафіксовано 475 обстрілів позицій українських захисників.

Від прогнозів щодо ймовірності масштабного наступу російських військ Шевцов утримався.

“Ворог не накопичив стільки військ та техніки, щоб робити якісь масовані штурми, щоб просуватися, щоб наступати. Це відчувається і біля кордону, і на лінії зіткнення в напрямку Куп’янська. Тому зараз переживати не потрібно, все нормально, все під контролем. Тих сил, які зараз ми маємо, достатньо для того, щоб стримати ворога. Як ви бачите, ми це робимо непогано“, — сказав він.

Нагадаємо, в середині грудня начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич повідомляв, що окупанти перейшли до масових атак із застосуванням танків та БМП.