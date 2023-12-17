Атакували масово із застосуванням техніки – начальник Куп’янської РВА
Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич в етері нацмарафону розповів про ситуацію у прифронтовому місті та активізацію ворога.
“Ситуація складна, і на цьому тижні, що завершується, були наміри в окупантів пробити нашу оборону. Відповідно, вони протягом тижня масово постійно атакували, навіть посередині тижня було намагання із застосуванням техніки, пішли танки, БМП. З застосуванням цієї техніки вони намагалися на напрямку Синьківки прорвати нашу оборону, втім зазнали невдачі. Техніка майже вся була розбита, і відповідно, хлопці наші залишилися на своїх місцях. І після цього так само штурми постійно продовжуються. Наміри, наскільки ми розуміємо, у них залишаються. І вони хочуть через Синьківку вийти на Петропавлівку, а потім – у напрямку Куп’янська-Вузлового”, – розповів Канашевич.
Він зазначив, що всі люди, які хотіли залишити небезпечну зону, це вже зробили. Але частина населення прифронтового регіону не хоче евакуюватись.
“Для нас головне те, що на лівому березі річки Оскіл, у тих населених пунктах, які наближені до лінії фронту або знаходяться під постійними обстрілами, у нас немає дітей. Всіх дітей Куп’янського району з лівого берега річки Оскіл ми вивезли. І наразі контролюємо ситуацію, щоб діти не мали можливості повертатися, і щоб дітей там не було”, – пояснив начальник РВА.
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За словами Канашевича, деякі батьки з дітьми намагаються повернутися до своїх сіл, проте контролювати цей процес досить просто, оскільки місць, де можна перетнути Оскіл, не так багато.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, евакуація, канашевич, куп'янск, купянское направление, наступ, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2023 в 21:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич в етері нацмарафону розповів про ситуацію у прифронтовому місті та активізацію ворога".