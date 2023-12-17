Атаковали массово с применением техники — начальник Купянской РВА

Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич в эфире нацмарафона рассказал о ситуации в прифронтовом городе и активизации врага.

«Ситуация сложная, и на этой завершающейся неделе были намерения у оккупантов пробить нашу оборону. Соответственно, они в течение недели массово постоянно атаковали, даже посреди недели были попытки применения техники, пошли танки, БМП. С применением этой техники они пытались на направлении Синьковки прорвать нашу оборону, впрочем, потерпели неудачу. Техника почти вся была разбита, и соответственно, наши ребята остались на своих местах. И после штурмы постоянно продолжаются. Намерения, насколько мы понимаем, у них остаются. И они хотят через Синьковку выйти на Петропавловку, а затем – в направлении Купянска-Узлового», — рассказал Канашевич.

Он отметил, что все люди, которые хотели покинуть опасную зону, уже это сделали. Но часть населения прифронтового региона не хочет эвакуироваться.

«Для нас главное то, что на левом берегу реки Оскол, в населенных пунктах, которые приближены к линии фронта или находятся под постоянными обстрелами, у нас нет детей. Всех детей Купянского района с левого берега реки Оскол мы вывезли. И сейчас контролируем ситуацию, чтобы дети не имели возможности возвращаться и чтобы детей там не было», — пояснил начальник РВА.

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По словам Канашевича, некоторые родители с детьми предпринимают попытки вернуться в свои села, однако контролировать этот процесс достаточно просто, так как мест, где можно пересечь Оскол, не так много.