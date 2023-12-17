Live
  • Вс 17.12.2023
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 36.99
  • EUR 40.41

Атаковали массово с применением техники — начальник Купянской РВА

Происшествия 21:35   17.12.2023
Оксана Горун
Атаковали массово с применением техники — начальник Купянской РВА Фото: скриншот

Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич в эфире нацмарафона рассказал о ситуации в прифронтовом городе и активизации врага.

«Ситуация сложная, и на этой завершающейся неделе были намерения у оккупантов пробить нашу оборону. Соответственно, они в течение недели массово постоянно атаковали, даже посреди недели были попытки применения техники, пошли танки, БМП. С применением этой техники они пытались на направлении Синьковки прорвать нашу оборону, впрочем, потерпели неудачу. Техника почти вся была разбита, и соответственно, наши ребята остались на своих местах. И после штурмы постоянно продолжаются. Намерения, насколько мы понимаем, у них остаются. И они хотят через Синьковку выйти на Петропавловку, а затем – в направлении Купянска-Узлового», — рассказал Канашевич.

Он отметил, что все люди, которые хотели покинуть опасную зону, уже это сделали. Но часть населения прифронтового региона не хочет эвакуироваться.

«Для нас главное то, что на левом берегу реки Оскол, в населенных пунктах, которые приближены к линии фронта или находятся под постоянными обстрелами, у нас нет детей. Всех детей Купянского района с левого берега реки Оскол мы вывезли. И сейчас контролируем ситуацию, чтобы дети не имели возможности возвращаться и чтобы детей там не было», — пояснил начальник РВА.

Читайте также: Армия РФ при поддержке авиации пытается прорвать оборону ВСУ под Купянском

По словам Канашевича, некоторые родители с детьми предпринимают попытки вернуться в свои села, однако контролировать этот процесс достаточно просто, так как мест, где можно пересечь Оскол, не так много.

Автор: Оксана Горун
Популярно
В Харькове создали уникальные броневики для украинской разведки (видео)
В Харькове создали уникальные броневики для украинской разведки (видео)
17.12.2023, 12:50
Туман и гололед: прогноз погоды в Харькове на 18 декабря
Туман и гололед: прогноз погоды в Харькове на 18 декабря
17.12.2023, 20:17
Главные новости Харькова 17.12: ДРГ, планы РФ на Харьковщине, броневики
Главные новости Харькова 17.12: ДРГ, планы РФ на Харьковщине, броневики
17.12.2023, 21:42
Где на Харьковщине купить дешевую елку
Где на Харьковщине купить дешевую елку
17.12.2023, 18:52
Атаковали массово с применением техники — начальник Купянской РВА
Атаковали массово с применением техники — начальник Купянской РВА
17.12.2023, 21:35
Вифлеемский огонь передали нацгвардейцам на Харьковщине (фото)
Вифлеемский огонь передали нацгвардейцам на Харьковщине (фото)
17.12.2023, 22:40

Новости по теме:

21:35
Атаковали массово с применением техники — начальник Купянской РВА
18:53
Армия РФ при поддержке авиации пытается прорвать оборону ВСУ под Купянском
14:12
Наступление провалилось: на Харьковщине уничтожили две БМП россиян (видео)
13:23
Враг активизировал ДРГ на Харьковщине — заявление ГПСУ (видео)
11:53
Подозрительные люди контролировали вход в подъезд главы Харьковского облсовета

Вы читали новость: «Атаковали массово с применением техники — начальник Купянской РВА»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 декабря 2023 в 21:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич в эфире нацмарафона рассказал о ситуации в прифронтовом городе и активизации врага".