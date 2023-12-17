Live
  • Вс 17.12.2023
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 36.99
  • EUR 40.41

Армия РФ при поддержке авиации пытается прорвать оборону ВСУ под Купянском

Происшествия 18:53   17.12.2023
Оксана Горун
Армия РФ при поддержке авиации пытается прорвать оборону ВСУ под Купянском Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в вечерней сводке 17 декабря сообщил о шести атаках, которые провели россияне в районе Петропавловки и Синьковки при поддержке авиации.

«На Купянском направлении враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Так, украинские защитники отразили шесть атак противника возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

Также россияне продолжили обстреливать север области. Под ударами, в частности, были Волчанск, Волчанские Хутора и Тополи.

В целом на фронте в Украине за сутки произошло 54 боевых столкновения. Армия РФ нанесла два ракетных и 25 авиационных ударов, а также произвела 25 обстрелов из РСЗО.

Читайте также: Наступление провалилось: на Харьковщине уничтожили две БМП россиян (видео)

Авиация Сил обороны за сутки ударила по району сосредоточения оккупантов, двум их ЗРК, а  также уничтожила семь вражеских «шахедов». Ракетчики поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники РФ, артиллерийское средство и склад боеприпасов противника.

Автор: Оксана Горун
Популярно
В Харькове создали уникальные броневики для украинской разведки (видео)
В Харькове создали уникальные броневики для украинской разведки (видео)
17.12.2023, 12:50
Главные новости Харькова 17.12: ДРГ, планы РФ на Харьковщине, броневики
Главные новости Харькова 17.12: ДРГ, планы РФ на Харьковщине, броневики
17.12.2023, 19:00
Безуглая работает на врага и срывает мобилизацию — харьковский волонтер Доник
Безуглая работает на врага и срывает мобилизацию — харьковский волонтер Доник
17.12.2023, 09:28
Армия РФ при поддержке авиации пытается прорвать оборону ВСУ под Купянском
Армия РФ при поддержке авиации пытается прорвать оборону ВСУ под Купянском
17.12.2023, 18:53
Бил всем, что попалось под руку: на Харьковщине сын убил отца
Бил всем, что попалось под руку: на Харьковщине сын убил отца
17.12.2023, 16:38
Наступление провалилось: на Харьковщине уничтожили две БМП россиян (видео)
Наступление провалилось: на Харьковщине уничтожили две БМП россиян (видео)
17.12.2023, 14:12

Новости по теме:

18:53
Армия РФ при поддержке авиации пытается прорвать оборону ВСУ под Купянском
14:12
Наступление провалилось: на Харьковщине уничтожили две БМП россиян (видео)
13:23
Враг активизировал ДРГ на Харьковщине — заявление ГПСУ (видео)
11:53
Подозрительные люди контролировали вход в подъезд главы Харьковского облсовета
10:42
Россияне готовятся форсировать Оскол в неожиданном месте на Харьковщине

Вы читали новость: «Армия РФ при поддержке авиации пытается прорвать оборону ВСУ под Купянском»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 декабря 2023 в 18:53;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в вечерней сводке 17 декабря сообщил о шести атаках, которые провели россияне в районе Петропавловки и Синьковки при поддержке авиации".