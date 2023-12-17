Армия РФ при поддержке авиации пытается прорвать оборону ВСУ под Купянском

Генштаб ВСУ в вечерней сводке 17 декабря сообщил о шести атаках, которые провели россияне в районе Петропавловки и Синьковки при поддержке авиации.

«На Купянском направлении враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Так, украинские защитники отразили шесть атак противника возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

Также россияне продолжили обстреливать север области. Под ударами, в частности, были Волчанск, Волчанские Хутора и Тополи.

В целом на фронте в Украине за сутки произошло 54 боевых столкновения. Армия РФ нанесла два ракетных и 25 авиационных ударов, а также произвела 25 обстрелов из РСЗО.

Авиация Сил обороны за сутки ударила по району сосредоточения оккупантов, двум их ЗРК, а также уничтожила семь вражеских «шахедов». Ракетчики поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники РФ, артиллерийское средство и склад боеприпасов противника.