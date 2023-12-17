Армия РФ при поддержке авиации пытается прорвать оборону ВСУ под Купянском
Генштаб ВСУ в вечерней сводке 17 декабря сообщил о шести атаках, которые провели россияне в районе Петропавловки и Синьковки при поддержке авиации.
«На Купянском направлении враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Так, украинские защитники отразили шесть атак противника возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области», — сообщили в Генштабе.
Также россияне продолжили обстреливать север области. Под ударами, в частности, были Волчанск, Волчанские Хутора и Тополи.
В целом на фронте в Украине за сутки произошло 54 боевых столкновения. Армия РФ нанесла два ракетных и 25 авиационных ударов, а также произвела 25 обстрелов из РСЗО.
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Авиация Сил обороны за сутки ударила по району сосредоточения оккупантов, двум их ЗРК, а также уничтожила семь вражеских «шахедов». Ракетчики поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники РФ, артиллерийское средство и склад боеприпасов противника.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2023 в 18:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в вечерней сводке 17 декабря сообщил о шести атаках, которые провели россияне в районе Петропавловки и Синьковки при поддержке авиации".