Армія РФ за підтримки авіації намагається прорвати оборону ЗСУ під Куп’янськом

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 17 грудня повідомив про шість атак, які провели росіяни в районі Петропавлівки та Синьківки за підтримки авіації.

“На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Так, українські захисники відбили шість атак противника біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області”, — повідомили в Генштабі.

Також росіяни продовжили обстрілювати північ області. Під ударами, зокрема, були Вовчанськ, Вовчанські Хутори та Тополі.

Загалом на фронті в Україні за добу сталося 54 бойові зіткнення. Армія РФ завдала двох ракетних і 25 авіаційних ударів, а також здійснила 25 обстрілів з РСЗВ.

Авіація Сил оборони за добу вдарила по району зосередження окупантів, двом їхнім ЗРК, а також знищила сім ворожих “шахедів”. Ракетники вразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ, артилерійський засіб та склад боєприпасів противника.