Армія РФ за підтримки авіації намагається прорвати оборону ЗСУ під Куп’янськом
Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 17 грудня повідомив про шість атак, які провели росіяни в районі Петропавлівки та Синьківки за підтримки авіації.
“На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Так, українські захисники відбили шість атак противника біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області”, — повідомили в Генштабі.
Також росіяни продовжили обстрілювати північ області. Під ударами, зокрема, були Вовчанськ, Вовчанські Хутори та Тополі.
Загалом на фронті в Україні за добу сталося 54 бойові зіткнення. Армія РФ завдала двох ракетних і 25 авіаційних ударів, а також здійснила 25 обстрілів з РСЗВ.
Читайте також: Наступ провалився: на Харківщині знищили дві БМП росіян (відео)
Авіація Сил оборони за добу вдарила по району зосередження окупантів, двом їхнім ЗРК, а також знищила сім ворожих “шахедів”. Ракетники вразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ, артилерійський засіб та склад боєприпасів противника.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: війна, генштаб, зведення, обстріли;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Армія РФ за підтримки авіації намагається прорвати оборону ЗСУ під Куп’янськом»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2023 в 18:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 17 грудня повідомив про шість атак, які провели росіяни в районі Петропавлівки та Синьківки за підтримки авіації".