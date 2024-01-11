Под Купянском враг продолжает штурмы малыми группами до 20 человек — Шевцов
На Лимано-Купянском военные РФ продолжают штурмовать малыми группами до 20 человек, рассказал в эфире телемарафона начальник пресс-службы штурмовой бригады «Стальная граница» Иван Шевцов.
«По одному — двое военных приближаются к линии соприкосновения, в 100-150 метрах от нашего края они скапливаются, и потом пытаются штурмовать группами 10-20 военнослужащих. Когда они заканчиваются, на их место приходит новая такая же группа. Она снова заканчивается и так продолжается в течение суток», отметил Шевцов.
По его словам, за прошедшие сутки на Лимано-Купянском направлении отбили 11 вражеских атак, уничтожили 141 военного РФ и около 50 единиц их боевой техники. Враг продолжает наносить авиаудары, также зафиксировано 475 обстрелов позиций украинских защитников.
От прогнозов относительно вероятности масштабного наступления российских войск Шевцов воздержался.
«Враг не накопил столько войск и техники, чтобы делать какие-то массированные штурмы, чтобы продвигаться, чтобы наступать. Это чувствуется и у границы, и на линии соприкосновения в направлении Купянска. Поэтому сейчас переживать не нужно, все нормально, все под контролем. Тех сил, которые сейчас мы имеем, достаточно для того, чтобы сдержать врага. Как вы видите, мы это делаем неплохо», — сказал он.
Напомним, в середине декабря начальник Купянской РВА Андрей Канашевич сообщал, что оккупанты перешли к массовым атакам с применением танков и БМП.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: купянск, купянское направление, стальная граница, Харьков, шевцов;
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- • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 18:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Лимано-Купянском военные РФ продолжают штурмовать малыми группами до 20 человек, рассказал в эфире телемарафона начальник пресс-службы штурмовой бригады «Стальная граница» Иван Шевцов.".