В ночном пожаре под Харьковом погиб мужчина
Трагедия случилась в селе Коротич Харьковского района. Там горел частный дом. Погиб мужчина 1959 года рождения.
«Сообщение о пожаре на номер «101» поступило 11 января в 00:14. Он возник в с. Коротич Харьковского района. Горели конструктивные элементы дома на площади 80 кв. м. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины в одной из комнат. Пожарные потушили огонь в 02:50″, — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По данным спасателей, в течение суток они 10 раз выезжали ликвидировать пожары. Трижды огонь вызывали россияне своими обстрелами.
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- • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 08:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трагедия случилась в селе Коротич Харьковского района. Там горел частный дом. Погиб мужчина 1959 года рождения".