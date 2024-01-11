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У нічній пожежі під Харковом загинув чоловік

Події 08:08   11.01.2024
Оксана Горун
У нічній пожежі під Харковом загинув чоловік

Трагедія сталася в селі Коротич Харківського району. Там горів приватний будинок. Загинув чоловік 1959 року народження.

“Повідомлення про пожежу на номер “101” надійшло 11 січня о 00:14. Вона виникла у с. Коротич Харківського району. Горіли конструктивні елементи будинку на площі 80 кв. м. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка в одній із кімнат. Вогнеборці загасили вогонь о 02:50″, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За даними рятувальників, протягом доби вони десять разів виїжджали ліквідовувати пожежі. Тричі вогонь викликали росіяни своїми обстрілами.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2024 в 08:08;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трагедія сталася в селі Коротич Харківського району. Там горів приватний будинок. Загинув чоловік 1959 року народження".