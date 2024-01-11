У нічній пожежі під Харковом загинув чоловік
Трагедія сталася в селі Коротич Харківського району. Там горів приватний будинок. Загинув чоловік 1959 року народження.
“Повідомлення про пожежу на номер “101” надійшло 11 січня о 00:14. Вона виникла у с. Коротич Харківського району. Горіли конструктивні елементи будинку на площі 80 кв. м. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка в одній із кімнат. Вогнеборці загасили вогонь о 02:50″, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
За даними рятувальників, протягом доби вони десять разів виїжджали ліквідовувати пожежі. Тричі вогонь викликали росіяни своїми обстрілами.
Читайте також: Удар по готелю в Харкові: кількість постраждалих зросла, вирва у 4 метри
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, загиблий, новини Харкова, пожежа;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У нічній пожежі під Харковом загинув чоловік»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2024 в 08:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трагедія сталася в селі Коротич Харківського району. Там горів приватний будинок. Загинув чоловік 1959 року народження".