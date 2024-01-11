Выбиты 200 окон и повреждены корпуса: от удара РФ по Харькову пострадал ХПИ
Фото: пресс-служба НТУ «ХПИ»
В результате ракетного удара по Харькову 10 января значительные повреждения получил НТУ «ХПИ».
«Пострадали 12 зданий харьковского Политеха, где взрывной волной были выбиты около 200 окон. Среди корпусов, которые получили повреждения: Радиотехнический корпус, Вечерний корпус, Электрокорпус, Химический корпус, У1, Главный аудиторный корпус», — сообщает пресс-служба НТУ «ХПИ».
Выбитые окна сейчас закрывают ДСП. Материальный ущерб устанавливается.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взрыв, корпуса, окна, ракетный, удар, Харьков, ХПИ;
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- • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 16:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ракетного удара по Харькову 10 января значительные повреждения получил НТУ «ХПИ».".