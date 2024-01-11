Выбиты 200 окон и повреждены корпуса: от удара РФ по Харькову пострадал ХПИ

В результате ракетного удара по Харькову 10 января значительные повреждения получил НТУ «ХПИ».

«Пострадали 12 зданий харьковского Политеха, где взрывной волной были выбиты около 200 окон. Среди корпусов, которые получили повреждения: Радиотехнический корпус, Вечерний корпус, Электрокорпус, Химический корпус, У1, Главный аудиторный корпус», — сообщает пресс-служба НТУ «ХПИ».

Выбитые окна сейчас закрывают ДСП. Материальный ущерб устанавливается.