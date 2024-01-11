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Выбиты 200 окон и повреждены корпуса: от удара РФ по Харькову пострадал ХПИ

Общество 16:04   11.01.2024
Виктория Яковенко
Выбиты 200 окон и повреждены корпуса: от удара РФ по Харькову пострадал ХПИ Фото: пресс-служба НТУ «ХПИ»

В результате ракетного удара по Харькову 10 января значительные повреждения получил НТУ «ХПИ».

«Пострадали 12 зданий харьковского Политеха, где взрывной волной были выбиты около 200 окон. Среди корпусов, которые получили повреждения: Радиотехнический корпус, Вечерний корпус, Электрокорпус, Химический корпус, У1, Главный аудиторный корпус», — сообщает пресс-служба НТУ «ХПИ».

Выбитые окна сейчас закрывают ДСП. Материальный ущерб устанавливается.

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Фото: пресс-служба НТУ «ХПИ»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 16:04;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ракетного удара по Харькову 10 января значительные повреждения получил НТУ «ХПИ».".