Вибиті 200 вікон і пошкоджені корпуси: від удару РФ по Харкову постраждав ХПІ
Фото: пресслужба НТУ “ХПІ”
Внаслідок ракетного удару по Харкову 10 січня значних пошкоджень зазнав НТУ «ХПІ».
«Постраждало 12 будівель харківського Політеху, де вибуховою хвилею було вибито біля 200 вікон. Серед корпусів, які зазнали ушкоджень: Радіотехнічний корпус, Вечірній корпус, Електрокорпус, Хімічний корпус, У1, Головний аудиторний корпус», – повідомляє пресслужба НТУ «ХПІ».
Наразі вибиті вікна закриваються ДСП. Матеріальні збитки встановлюються.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2024 в 16:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ракетного удару по Харкову 10 січня значних пошкоджень зазнав НТУ «ХПІ».".