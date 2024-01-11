Вибиті 200 вікон і пошкоджені корпуси: від удару РФ по Харкову постраждав ХПІ

Внаслідок ракетного удару по Харкову 10 січня значних пошкоджень зазнав НТУ «ХПІ».

«Постраждало 12 будівель харківського Політеху, де вибуховою хвилею було вибито біля 200 вікон. Серед корпусів, які зазнали ушкоджень: Радіотехнічний корпус, Вечірній корпус, Електрокорпус, Хімічний корпус, У1, Головний аудиторний корпус», – повідомляє пресслужба НТУ «ХПІ».

Наразі вибиті вікна закриваються ДСП. Матеріальні збитки встановлюються.