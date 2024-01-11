Свет вернули в дома харьковчан, оставшихся без электричества из-за удара РФ

Энергетики возобновили электроснабжение для потребителей Киевского района, обесточенных в результате ракетного удара РФ по Харькову 10 января.

Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», специалисты отремонтировали воздушную линию и запитали 46 частных домов, а также 8 юридических потребителей.

«Сейчас электроснабжение полностью восстановлено, кроме непосредственно гостиницы. Она питается от трансформаторной подстанции, которая была разрушена в результате удара и нуждается в замене», — отметили энергетики.