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Свет вернули в дома харьковчан, оставшихся без электричества из-за удара РФ

Общество 15:28   11.01.2024
Виктория Яковенко
Свет вернули в дома харьковчан, оставшихся без электричества из-за удара РФ Фото: АТ «Харьковоблэнерго»

Энергетики возобновили электроснабжение для потребителей Киевского района, обесточенных в результате ракетного удара РФ по Харькову 10 января.

Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», специалисты отремонтировали воздушную линию и запитали 46 частных домов, а также 8 юридических потребителей.

«Сейчас электроснабжение полностью восстановлено, кроме непосредственно гостиницы. Она питается от трансформаторной подстанции, которая была разрушена в результате удара и нуждается в замене», — отметили энергетики.

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Фото: АТ «Харьковоблэнерго»

Читайте также: 46 домов без света в Харькове из-за ракетного удара — облэнерго

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 15:28;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики возобновили электроснабжение для потребителей Киевского района, обесточенных в результате ракетного удара РФ по Харькову 10 января.".