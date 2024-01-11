46 домов без света в Харькове из-за ракетного удара — облэнерго
Фото: Министерство энергетики Украины
В Харькове вечерний ракетный удар повредил трансформаторную подстанцию и линию электропередач. Часть Киевского района — без света.
«Энергетики работают над ликвидацией последствий ракетного удара в Киевском районе Харькова. Без света сейчас 46 домовладений и девять юридических потребителей», — сообщили в пресс-службе Харьковоблэнерго.
По данным начальника Центрального района электрических сетей АО «Харьковоблэнерго» Сергея Гасюка, российские ракеты повредили трансформаторную подстанцию и ЛЭП.
«Над ликвидацией последствий ракетного удара работают и другие службы. Как только мы получим доступ к нашему оборудованию, электроснабжение будет возобновлено», — заверил Гасюк.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", електрика, новости Харькова, ракетний удар, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 09:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вечерний ракетный удар повредил трансформаторную подстанцию и линию электропередач. Часть Киевского района — без света".