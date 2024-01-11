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46 домов без света в Харькове из-за ракетного удара — облэнерго

Происшествия 09:52   11.01.2024
Оксана Горун
46 домов без света в Харькове из-за ракетного удара — облэнерго Фото: Министерство энергетики Украины

В Харькове вечерний ракетный удар повредил трансформаторную подстанцию и линию электропередач. Часть Киевского района — без света.

«Энергетики работают над ликвидацией последствий ракетного удара в Киевском районе Харькова. Без света сейчас 46 домовладений и девять юридических потребителей», — сообщили в пресс-службе Харьковоблэнерго.

По данным начальника Центрального района электрических сетей АО «Харьковоблэнерго» Сергея Гасюка, российские ракеты повредили трансформаторную подстанцию и ЛЭП.

«Над ликвидацией последствий ракетного удара работают и другие службы. Как только мы получим доступ к нашему оборудованию, электроснабжение будет возобновлено», — заверил Гасюк.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 09:52;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вечерний ракетный удар повредил трансформаторную подстанцию и линию электропередач. Часть Киевского района — без света".