46 домов без света в Харькове из-за ракетного удара — облэнерго

В Харькове вечерний ракетный удар повредил трансформаторную подстанцию и линию электропередач. Часть Киевского района — без света.

«Энергетики работают над ликвидацией последствий ракетного удара в Киевском районе Харькова. Без света сейчас 46 домовладений и девять юридических потребителей», — сообщили в пресс-службе Харьковоблэнерго.

По данным начальника Центрального района электрических сетей АО «Харьковоблэнерго» Сергея Гасюка, российские ракеты повредили трансформаторную подстанцию и ЛЭП.

«Над ликвидацией последствий ракетного удара работают и другие службы. Как только мы получим доступ к нашему оборудованию, электроснабжение будет возобновлено», — заверил Гасюк.