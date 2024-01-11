46 будинків без світла в Харкові через ракетний удар – обленерго

В Харкові вечірній ракетний удар пошкодив трансформаторну підстанцію та лінію електропередач. Частина Київського району – без світла.

“Енергетики працюють над ліквідацією наслідків ракетного удару в Київському районі Харкова. Без світла наразі 46 домоволодінь та 9 юридичних споживачів”, – повідомили в пресслужбі Харківобленерго.

За даними начальника Центрального району електричних мереж АТ “Харківобленерго” Сергія Гасюка, російські ракети пошкодили трансформаторну підстанцію та ЛЕП.

“Над ліквідацією наслідків ракетного удару працюють також інші служби. Як тільки ми матимемо доступ до нашого обладнання, електропостачання буде відновлено”, – запевнив Гасюк.