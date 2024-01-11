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“Приліт” по готелю в Харкові: поліція повідомила, чим били (фото)

Події 09:40   11.01.2024
Оксана Горун
“Приліт” по готелю в Харкові: поліція повідомила, чим били (фото)

На місці вечірнього ракетного удару в Харкові виявили залишки російських ракет типу 5В55 – такими б’ють ЗРК С-300.

“На місці події працювала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. Фахівці вибухотехнічної служби вилучили уламки російських ракет типу 5В55 ЗРК С-300”, – повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

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За даними поліції, кількість постраждалих через ракетний удар зросла до 13 осіб. Серед них – два журналісти турецького інформагентства. Вони жили в готелі та висвітлювали наслідки повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

“Десять осіб знаходяться в лікарні, троє громадян отримали медичну допомогу на місці події”, – зазначили в поліції.

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Крім самого готельного комплексу, пошкоджено фасади та вікна не менше п’яти довколишніх будинків. Також пошкоджено або знищено вісім автомобілів, які опинилися поряд з епіцентром вибухів.

Уламки ракети С-300 у Харкові

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2024 в 09:40;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На місці вечірнього ракетного удару в Харкові виявили залишки російських ракет типу 5В55 – такими б’ють ЗРК С-300".