“Приліт” по готелю в Харкові: поліція повідомила, чим били (фото)
На місці вечірнього ракетного удару в Харкові виявили залишки російських ракет типу 5В55 – такими б’ють ЗРК С-300.
“На місці події працювала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. Фахівці вибухотехнічної служби вилучили уламки російських ракет типу 5В55 ЗРК С-300”, – повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.
За даними поліції, кількість постраждалих через ракетний удар зросла до 13 осіб. Серед них – два журналісти турецького інформагентства. Вони жили в готелі та висвітлювали наслідки повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
“Десять осіб знаходяться в лікарні, троє громадян отримали медичну допомогу на місці події”, – зазначили в поліції.
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Крім самого готельного комплексу, пошкоджено фасади та вікна не менше п’яти довколишніх будинків. Також пошкоджено або знищено вісім автомобілів, які опинилися поряд з епіцентром вибухів.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2024 в 09:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На місці вечірнього ракетного удару в Харкові виявили залишки російських ракет типу 5В55 – такими б’ють ЗРК С-300".