“Приліт” по готелю в Харкові: поліція повідомила, чим били (фото)

На місці вечірнього ракетного удару в Харкові виявили залишки російських ракет типу 5В55 – такими б’ють ЗРК С-300.

“На місці події працювала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. Фахівці вибухотехнічної служби вилучили уламки російських ракет типу 5В55 ЗРК С-300”, – повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

За даними поліції, кількість постраждалих через ракетний удар зросла до 13 осіб. Серед них – два журналісти турецького інформагентства. Вони жили в готелі та висвітлювали наслідки повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

“Десять осіб знаходяться в лікарні, троє громадян отримали медичну допомогу на місці події”, – зазначили в поліції.

Крім самого готельного комплексу, пошкоджено фасади та вікна не менше п’яти довколишніх будинків. Також пошкоджено або знищено вісім автомобілів, які опинилися поряд з епіцентром вибухів.