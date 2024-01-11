«Прилет» по отелю в Харькове: полиция сообщила, чем били (фото)

На месте вечернего ракетного удара в Харькове обнаружили остатки российских ракет типа 5В55 — такими бьют ЗРК С-300.

«На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. Специалисты взрывотехнической службы изъяли обломки российских ракет типа 5В55 ЗРК С-300», — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, количество пострадавших из-за ракетного удара возросло до 13 человек. Среди них — два журналиста турецкого информагентства. Они жили в гостинице и освещали последствия полномасштабного вторжения РФ в Украину.

«Десять человек находятся в больнице, трое граждан получили медицинскую помощь на месте происшествия», — отметили в полиции.

Помимо самого отельного комплекса, повреждены фасады и окна не менее пяти близлежащих домов. Также повреждены или уничтожены восемь автомобилей, которые оказались рядом с эпицентром взрывов.