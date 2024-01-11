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«Прилет» по отелю в Харькове: полиция сообщила, чем били (фото)

Происшествия 09:40   11.01.2024
Оксана Горун
«Прилет» по отелю в Харькове: полиция сообщила, чем били (фото)

На месте вечернего ракетного удара в Харькове обнаружили остатки российских ракет типа 5В55 — такими бьют ЗРК С-300.

«На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. Специалисты взрывотехнической службы изъяли обломки российских ракет типа 5В55 ЗРК С-300», — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прилет по отелю в Харькове 10 января 2024 4

По данным полиции, количество пострадавших из-за ракетного удара возросло до 13 человек. Среди них — два журналиста турецкого информагентства. Они жили в гостинице и освещали последствия полномасштабного вторжения РФ в Украину.

«Десять человек находятся в больнице, трое граждан получили медицинскую помощь на месте происшествия», — отметили в полиции.

Прилет по отелю в Харькове 10 января 2024 3

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Помимо самого отельного комплекса, повреждены фасады и окна не менее пяти близлежащих домов. Также повреждены или уничтожены восемь автомобилей, которые оказались рядом с эпицентром взрывов.

Обломки ракеты С-300 в Харькове 2

Прилет по отелю в Харькове 10 января 2024 2

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 09:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На месте вечернего ракетного удара в Харькове обнаружили остатки российских ракет типа 5В55 — такими бьют ЗРК С-300".