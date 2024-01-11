Світло повернули у будинки харків’ян, які були знеструмлені через удар РФ

Енергетики відновили електропостачання для споживачів Київського району, які були знеструмлені внаслідок ракетного удару РФ по Харкову 10 січня.

Як повідомили в АТ «Харківобленерго», фахівці відремонтували повітряну лінію та заживили 46 приватних будинків, а також 8 юридичних споживачів.

«Наразі електропостачання повністю відновлено, окрім безпосередньо готелю. Він живиться від трансформаторної підстанції, яка була зруйнована внаслідок удару і потребує заміни», – зазначили енергетики.