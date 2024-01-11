Live
  • Сб 13.01.2024
    • Харків
  •   -14°С
  • USD 38
  • EUR 41.74

Світло повернули у будинки харків’ян, які були знеструмлені через удар РФ

Суспільство 15:28   11.01.2024
Вікторія Яковенко
Світло повернули у будинки харків’ян, які були знеструмлені через удар РФ Фото: АТ “Харківобленерго”

Енергетики відновили електропостачання для споживачів Київського району, які були знеструмлені внаслідок ракетного удару РФ по Харкову 10 січня.

Як повідомили в АТ «Харківобленерго», фахівці відремонтували повітряну лінію та заживили 46 приватних будинків, а також 8 юридичних споживачів.

«Наразі електропостачання повністю відновлено, окрім безпосередньо готелю. Він живиться від трансформаторної підстанції, яка була зруйнована внаслідок удару і потребує заміни», – зазначили енергетики.

01

02
Фото: АТ “Харківобленерго”

Читайте також: 46 будинків без світла в Харкові через ракетний удар – обленерго

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 12.01: Синєгубов про “наступ на Харків”, фронт, пожежа
Головні новини Харкова 12.01: Синєгубов про “наступ на Харків”, фронт, пожежа
12.01.2024, 23:01
Терехов подав декларацію: якими були статки мера Харкова у 2021 році
Терехов подав декларацію: якими були статки мера Харкова у 2021 році
11.01.2024, 20:47
Про ракетну небезпеку на Харківщині повідомили ПС, спостерігачі – про удари
Про ракетну небезпеку на Харківщині повідомили ПС, спостерігачі – про удари
12.01.2024, 22:51
Заплатили по $3 тис: трьох ухилянтів з Харкова піймали прикордонники (відео)
Заплатили по $3 тис: трьох ухилянтів з Харкова піймали прикордонники (відео)
12.01.2024, 15:58
Ворожі дрони залетіли на Харківщину – Мельник
Ворожі дрони залетіли на Харківщину – Мельник
12.01.2024, 22:32
На Харківщині – затишшя перед бурею: ворог готується наступати – Машовець
На Харківщині – затишшя перед бурею: ворог готується наступати – Машовець
12.01.2024, 09:07

Новини за темою:

16:26
У селище на Харківщині повернули газ, який зник після обстрілу РФ
11:11
Жителям Салтівки повернули світло після аварії
19:01
Синєгубов: серед визволених з полону бійців – жителі та захисники Харківщини
12:50
У село на Чугуївщині повернули світло: наразі там мешкає одна родина (фото)
12:57
В Україну повернули 31 дитину, депортовану з Харківщини та Херсонщини в РФ

Ви читали новину: «Світло повернули у будинки харків’ян, які були знеструмлені через удар РФ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2024 в 15:28;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики відновили електропостачання для споживачів Київського району, які були знеструмлені внаслідок ракетного удару РФ по Харкову 10 січня.".