Світло повернули у будинки харків’ян, які були знеструмлені через удар РФ
Фото: АТ “Харківобленерго”
Енергетики відновили електропостачання для споживачів Київського району, які були знеструмлені внаслідок ракетного удару РФ по Харкову 10 січня.
Як повідомили в АТ «Харківобленерго», фахівці відремонтували повітряну лінію та заживили 46 приватних будинків, а також 8 юридичних споживачів.
«Наразі електропостачання повністю відновлено, окрім безпосередньо готелю. Він живиться від трансформаторної підстанції, яка була зруйнована внаслідок удару і потребує заміни», – зазначили енергетики.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2024 в 15:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики відновили електропостачання для споживачів Київського району, які були знеструмлені внаслідок ракетного удару РФ по Харкову 10 січня.".