На Харківщині з’явилася стоянка спаленої техніки РФ – ЗСУ

Минулої доби на Куп’янсько-Лиманському напрямку українські захисники знищили 141 військового РФ, ще кількох окупантів взяли у полон.

Про це в етері нацмарафону повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

«Поблизу населеного пункту Синьківка на Харківщині, де тривають бої, вчора наші захисники відбили 5 ворожих атак. Ми спостерігаємо, що російські окупанти наступають тут одною і тією самою дорогою. За допомогою танків, БМП, піхоти. Їх там знищують неодноразово. Там вже складається така стоянка зі спаленої рашистської техніки. З точки зору військової, знаючи, що тебе там знищать пускати своїх людей в цю атаку якось для російського командування, мабуть, так звично робити, хай цю тенденцію продовжують», – розповів Фітьо.

Він також зазначив, що військові РФ 475 разів артилерією обстріляли позиції ЗСУ, завдали чотири авіаційні удари та застосували 16 дронів-камікадзе. Українські захисники знищили 50 одиниць техніки РФ, серед них – чотири танки, чотири БМП та три БТР.

«Ця знищена техніка свідчить про те, що ворог знову активізувався, та кількість атак виходить на той рівень, який був раніше, до великого похолодання. Бачимо, що застосовує активно техніку для організації своїх атак і якихось успіхів на даному напрямку російські окупанти не досягли», – додав Фітьо.

Читайте також: Генштаб повідомив про атаки на Харківщині та авіаудар по Лозовій