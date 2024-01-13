Live
  • Вс 14.01.2024
    • Харьков
  •   -12°С
  • USD 38
  • EUR 41.74

Сырский на Харьковщине попросил у союзников штурмовики A-10 и вертолеты

Мир 10:30   13.01.2024
Елена Нагорная
Сырский на Харьковщине попросил у союзников штурмовики A-10 и вертолеты

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сирский призвал союзников начать поставлять Украине больше авиации. Одним из вариантов могут стать американские штурмовики A-10 Thunderbolt.

Об этом Сырский сказал в интервью агентству Reuters «в северо-восточном районе Харьковщины, граничащем с западной Россией».

A-10 Thunderbolt — дозвуковой штурмовик производства США, находящийся на вооружении с 1970-х годов. По словам Сырского, A-10 окажут решающую поддержку наземным войскам, которые попытаются захватить инициативу в борьбе с хорошо оснащенным противником.

«Я бы говорил об А-10 как о варианте, если их нам дадут… Это не новая машина, а надежная, зарекомендовавшая себя во многих войнах и имеющая широкий спектр применения средств поражения наземных целей в помощь пехоте… Он для поражения наземных целей: танков, артиллерии. Всего, что противостоит пехоте», — отметил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Ударные вертолеты, такие как AH-64 Apache и AH-1 Super Cobra и UH-60 Black Hawk, также могут сыграть важную роль, добавил Сырский.

Читайте также: «Не оставляют попыток захватить Синьковку» — Сырский о ситуации на Купянщине

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Харьковщина стала лидером в Украине по продаже сельхозземель (инфографика)
Харьковщина стала лидером в Украине по продаже сельхозземель (инфографика)
13.01.2024, 21:26
Морозы немного спадут, будет снежить: погода в Харькове и области на 14 января
Морозы немного спадут, будет снежить: погода в Харькове и области на 14 января
13.01.2024, 20:00
Главные новости Харькова 13.01: удары КАБами и артобстрелы, фронт, сертификаты
Главные новости Харькова 13.01: удары КАБами и артобстрелы, фронт, сертификаты
13.01.2024, 21:49
Мужчина с гранатой спустился в метро Харькова — полиция
Мужчина с гранатой спустился в метро Харькова — полиция
13.01.2024, 11:23
Харьковчанин пытался покончить с собой — мать вызвала копов
Харьковчанин пытался покончить с собой — мать вызвала копов
13.01.2024, 15:46
Приграничье Харьковщины час обстреливали из артиллерии: село обесточено (фото)
Приграничье Харьковщины час обстреливали из артиллерии: село обесточено (фото)
13.01.2024, 16:05

Новости по теме:

19:13
Восемь атак и два авиаудара на Харьковщине – данные Генштаба ВСУ
18:51
11 атак и 4 авиаудара – сводка Генштаба ВСУ по Харьковщине
19:08
РФ била из авиации в районе двух населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб
07:51
Россияне нанесли авиаудары по четырем селам Харьковщины – Генштаб ВСУ
20:44
Россияне под прикрытием авиации штурмовали Купянское направление – Генштаб ВСУ

Вы читали новость: «Сырский на Харьковщине попросил у союзников штурмовики A-10 и вертолеты»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 января 2024 в 10:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сирский призвал союзников начать поставлять Украине больше авиации. Одним из вариантов могут стать американские штурмовики A-10 Thunderbolt.".