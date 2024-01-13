Сырский на Харьковщине попросил у союзников штурмовики A-10 и вертолеты
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сирский призвал союзников начать поставлять Украине больше авиации. Одним из вариантов могут стать американские штурмовики A-10 Thunderbolt.
Об этом Сырский сказал в интервью агентству Reuters «в северо-восточном районе Харьковщины, граничащем с западной Россией».
A-10 Thunderbolt — дозвуковой штурмовик производства США, находящийся на вооружении с 1970-х годов. По словам Сырского, A-10 окажут решающую поддержку наземным войскам, которые попытаются захватить инициативу в борьбе с хорошо оснащенным противником.
«Я бы говорил об А-10 как о варианте, если их нам дадут… Это не новая машина, а надежная, зарекомендовавшая себя во многих войнах и имеющая широкий спектр применения средств поражения наземных целей в помощь пехоте… Он для поражения наземных целей: танков, артиллерии. Всего, что противостоит пехоте», — отметил командующий Сухопутными войсками ВСУ.
Ударные вертолеты, такие как AH-64 Apache и AH-1 Super Cobra и UH-60 Black Hawk, также могут сыграть важную роль, добавил Сырский.
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- • Дата публикации материала: 13 января 2024 в 10:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сирский призвал союзников начать поставлять Украине больше авиации. Одним из вариантов могут стать американские штурмовики A-10 Thunderbolt.".