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Сырский наградил «Золотым крестом» солдата из харьковской 92-й бригады

Общество 20:14   15.01.2024
Оксана Якушко
Сырский наградил «Золотым крестом» солдата из харьковской 92-й бригады

За мужество и отвагу старшего солдата 92 ОШБр Константина Макаренко отметил почетным нагрудным знаком «Золотой крест» Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, сообщили в ХОВА.

Константин Макаренко – житель Харьковщины, в гражданской жизни был машинистом электоровоза на железной дороге, а в армии стал наводчиком-оператором БТР-4Е третьего штурмового батальона 92 ОШБр.

За 8 месяцев службы он постоянно участвовал в боях. В частности, на Бахмутском направлении возле Клещеевки, под шквальным огнем вражеской артиллерии, в составе экипажа прикрывал штурмовые действия собратьев своей роты, эффективно сдерживая противника, что позволило пехоте занять более выгодные позиции.

Свою награду мужчина посвятил сыну, который мечтает походить на отца.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 20:14;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За мужество и отвагу старшего солдата 92 ОШБр Константина Макаренко отметил почетным нагрудным знаком «Золотой крест» Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, сообщили в ХОВА.".