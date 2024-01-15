Сырский наградил «Золотым крестом» солдата из харьковской 92-й бригады

За мужество и отвагу старшего солдата 92 ОШБр Константина Макаренко отметил почетным нагрудным знаком «Золотой крест» Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, сообщили в ХОВА.

Константин Макаренко – житель Харьковщины, в гражданской жизни был машинистом электоровоза на железной дороге, а в армии стал наводчиком-оператором БТР-4Е третьего штурмового батальона 92 ОШБр.

За 8 месяцев службы он постоянно участвовал в боях. В частности, на Бахмутском направлении возле Клещеевки, под шквальным огнем вражеской артиллерии, в составе экипажа прикрывал штурмовые действия собратьев своей роты, эффективно сдерживая противника, что позволило пехоте занять более выгодные позиции.

Свою награду мужчина посвятил сыну, который мечтает походить на отца.