Сырский наградил «Золотым крестом» солдата из харьковской 92-й бригады
За мужество и отвагу старшего солдата 92 ОШБр Константина Макаренко отметил почетным нагрудным знаком «Золотой крест» Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, сообщили в ХОВА.
Константин Макаренко – житель Харьковщины, в гражданской жизни был машинистом электоровоза на железной дороге, а в армии стал наводчиком-оператором БТР-4Е третьего штурмового батальона 92 ОШБр.
За 8 месяцев службы он постоянно участвовал в боях. В частности, на Бахмутском направлении возле Клещеевки, под шквальным огнем вражеской артиллерии, в составе экипажа прикрывал штурмовые действия собратьев своей роты, эффективно сдерживая противника, что позволило пехоте занять более выгодные позиции.
Свою награду мужчина посвятил сыну, который мечтает походить на отца.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: 92 ошбр, Александр Сырский, ВСУ, золотой крест, машинист, награда, солдат, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 20:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За мужество и отвагу старшего солдата 92 ОШБр Константина Макаренко отметил почетным нагрудным знаком «Золотой крест» Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, сообщили в ХОВА.".