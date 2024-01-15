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Скільки супермаркетів, ТЦ і ринків працюють у Харкові: дані мерії

Суспільство 14:47   15.01.2024
Вікторія Яковенко
Скільки супермаркетів, ТЦ і ринків працюють у Харкові: дані мерії Фото: Харківська міськрада

Торік у Харкові відкрилися 12 супермаркетів та 20 мінімаркетів.

«Збільшення кількості підприємств свідчить про зростання попиту населення на товари та послуги, а, значить, і про збільшення кількості харків’ян, які повертаються до міста», – зазначили у департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міськради.

За їхніми даними, наразі у місті працюють близько 3,3 тисячі підприємств торгівлі, а також 48 ринків та торговельних майданчиків. Крім цього, у Харкові функціонує 16 гіпермаркетів, 215 супермаркетів та 45 торгових центрів.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2024 в 14:47;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Торік у Харкові відкрилися 12 супермаркетів та 20 мінімаркетів.".