Скільки супермаркетів, ТЦ і ринків працюють у Харкові: дані мерії
Фото: Харківська міськрада
Торік у Харкові відкрилися 12 супермаркетів та 20 мінімаркетів.
«Збільшення кількості підприємств свідчить про зростання попиту населення на товари та послуги, а, значить, і про збільшення кількості харків’ян, які повертаються до міста», – зазначили у департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міськради.
За їхніми даними, наразі у місті працюють близько 3,3 тисячі підприємств торгівлі, а також 48 ринків та торговельних майданчиків. Крім цього, у Харкові функціонує 16 гіпермаркетів, 215 супермаркетів та 45 торгових центрів.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2024 в 14:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Торік у Харкові відкрилися 12 супермаркетів та 20 мінімаркетів.".