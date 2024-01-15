Скільки супермаркетів, ТЦ і ринків працюють у Харкові: дані мерії

Торік у Харкові відкрилися 12 супермаркетів та 20 мінімаркетів.

«Збільшення кількості підприємств свідчить про зростання попиту населення на товари та послуги, а, значить, і про збільшення кількості харків’ян, які повертаються до міста», – зазначили у департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міськради.

За їхніми даними, наразі у місті працюють близько 3,3 тисячі підприємств торгівлі, а також 48 ринків та торговельних майданчиків. Крім цього, у Харкові функціонує 16 гіпермаркетів, 215 супермаркетів та 45 торгових центрів.