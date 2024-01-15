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Сколько супермаркетов, ТЦ и рынков работают в Харькове: данные мэрии

Общество 14:47   15.01.2024
Виктория Яковенко
Сколько супермаркетов, ТЦ и рынков работают в Харькове: данные мэрии Фото: Харьковский городской совет

В прошлом году в Харькове открылось 12 супермаркетов и 20 минимаркетов.

«Увеличение количества предприятий свидетельствует о росте спроса населения на товары и услуги, а значит и об увеличении количества харьковчан, которые возвращаются в город», — отметили в департаменте административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета.

По их данным, сейчас в городе работают около 3,3 тысячи предприятий торговли, а также 48 рынков и торговых площадок. Кроме того, в Харькове функционирует 16 гипермаркетов, 215 супермаркетов и 45 торговых центров.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 14:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В прошлом году в Харькове открылось 12 супермаркетов и 20 минимаркетов.".