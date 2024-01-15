Сколько супермаркетов, ТЦ и рынков работают в Харькове: данные мэрии

В прошлом году в Харькове открылось 12 супермаркетов и 20 минимаркетов.

«Увеличение количества предприятий свидетельствует о росте спроса населения на товары и услуги, а значит и об увеличении количества харьковчан, которые возвращаются в город», — отметили в департаменте административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета.

По их данным, сейчас в городе работают около 3,3 тысячи предприятий торговли, а также 48 рынков и торговых площадок. Кроме того, в Харькове функционирует 16 гипермаркетов, 215 супермаркетов и 45 торговых центров.