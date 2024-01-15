Сколько супермаркетов, ТЦ и рынков работают в Харькове: данные мэрии
Фото: Харьковский городской совет
В прошлом году в Харькове открылось 12 супермаркетов и 20 минимаркетов.
«Увеличение количества предприятий свидетельствует о росте спроса населения на товары и услуги, а значит и об увеличении количества харьковчан, которые возвращаются в город», — отметили в департаменте административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета.
По их данным, сейчас в городе работают около 3,3 тысячи предприятий торговли, а также 48 рынков и торговых площадок. Кроме того, в Харькове функционирует 16 гипермаркетов, 215 супермаркетов и 45 торговых центров.
Читайте также: Торговля в Харькове: на треть за год вырос розничный товарооборот
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: мэрия, работают, рынки, супермаркет, тц, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сколько супермаркетов, ТЦ и рынков работают в Харькове: данные мэрии»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 14:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В прошлом году в Харькове открылось 12 супермаркетов и 20 минимаркетов.".