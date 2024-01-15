Має вигляд як Karsan, але не з Туреччини: новий автобус здивував харків’ян
Великий автобус, який виїхав 15 січня на маршрут №96 (станція метро “Університет” – П’ятихатки), прибув в Харків з Фінляндії. Його пофарбували у кольори турецьких “карсанів”, які курсують містом. При цьому він значно більший, що здивувало деяких пасажирів.
“Цей автобус приїхав до нас з фінського міста Турку. Приїхав він десь місяць тому. До речі, фіни його самі нам привезли, їхні водії приїхали за кермом цих двох автобусів, один з яких ми бачимо на задньому плані“, – розповів ЗМІ “Харків Новини” директор КП “Салтівське трамвайне депо” Владислав Приймак.
Відео: Харків Новини
За його словами, обидва автобуси 2007 року випуску, і до роботи у Харкові їх готували приблизно місяць.
“Цей маршрут починається від станції метро «Університет» і йде на П’ятихатки. На П’ятихатках теж живуть люди, яким теж потрібен транспорт. На сьогодні там дуже мало автобусів, вирішили дати сюди. Інтервал доволі великий. Щоб його скоротити, ми вирішили цей автобус поставити саме на цей маршрут“, – додав Приймак.
Другий автобус швидше за все виїде на 204-й маршрут.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 96, автобус, автобусы, карсан, пятихатки, университет, финляндия, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2024 в 17:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Великий автобус, який виїхав 15 січня на маршрут №96 (станція метро “Університет” – П’ятихатки), прибув в Харків з Фінляндії".