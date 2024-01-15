Харків’яни просять мерію вирішити транспортні проблеми
Харків’яни створили електронні петиції на сайті міськради, які стосуються роботи громадського транспорту на проспекті Гагаріна та в напрямку до селища Жуковського.
Виділити на проспекті Гагаріна окрему смугу для громадського транспорту – з такою пропозицією до міськради звернувся Стас Світличний.
“По проспекту Гагаріна ходять як тролейбуси, так і автобуси, тому правильним рішенням було б виділення окремих смуг за рахунок чого й автобуси, і тролейбуси зможуть їхати швидше”, – пояснив автор петиції свою пропозицію.
Ще одну транспортну проблему просить вирішити Любов Ходирева.
“Прошу пустити додатковий транспорт або повернути старий маршрут тролейбуса №2 до Жуків. Бо їздить дуже багато людей. А 55-й тролейбус скріпив між собою два райони. Та розглянути можливість подовження графіку 55 тролейбусу в бік Жуковського”, – пропонує вона в петиції, що опублікована на сайті мерії.
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Нагадаємо, щоби електронну петицію розглянуло керівництво міськради, її мають підтримати 5000 харків’ян за 90 днів. На підтримку цих двох петицій залишилося ще 88 днів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: автобус, новини Харкова, петиция, транспорт, троллейбус;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2024 в 07:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни створили електронні петиції на сайті міськради, які стосуються роботи громадського транспорту на проспекті Гагаріна та в напрямку до селища Жуковського".