Харьковчане просят мэрию решить транспортные проблемы
Харьковчане создали электронные петиции на сайте горсовета, которые касаются работы общественного транспорта на проспекте Гагарина и по направлению к поселку Жуковского.
Выделить на проспекте Гагарина отдельную полосу для общественного транспорта — с таким предложением в горсовет обратился Стас Светличный.
«По проспекту Гагарина ходят как троллейбусы, так и автобусы поэтому правильным решением было бы выделение отдельных полос за счет чего и автобусы и троллейбусы смогут ехать быстрее», — пояснил автор петиции свое предложение.
Еще одну транспортную проблему просит решить Любовь Ходырева.
«Прошу пустить дополнительный транспорт или вернуть старый маршрут троллейбуса № 2 на Жуки. Потому что ездит очень много людей. А 55-й троллейбус скрепил между собой два района. И рассмотреть возможность продления графика 55-го троллейбуса в сторону Жуковского», — предлагает она в петиции, опубликованной на сайте мэрии.
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Напомним, чтобы электронную петицию рассмотрело руководство горсовета, ее должны поддержать 5000 харьковчан за 90 дней. Для поддержки этих двух петиций осталось еще 88 дней.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: автобус, новости Харькова, петиция, транспорт, троллейбус;
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- • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 07:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане создали электронные петиции на сайте горсовета, которые касаются работы общественного транспорта на проспекте Гагарина и по направлению к поселку Жуковского".