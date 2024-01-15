Харьковчане просят мэрию решить транспортные проблемы

Харьковчане создали электронные петиции на сайте горсовета, которые касаются работы общественного транспорта на проспекте Гагарина и по направлению к поселку Жуковского.

Выделить на проспекте Гагарина отдельную полосу для общественного транспорта — с таким предложением в горсовет обратился Стас Светличный.

«По проспекту Гагарина ходят как троллейбусы, так и автобусы поэтому правильным решением было бы выделение отдельных полос за счет чего и автобусы и троллейбусы смогут ехать быстрее», — пояснил автор петиции свое предложение.

Еще одну транспортную проблему просит решить Любовь Ходырева.

«Прошу пустить дополнительный транспорт или вернуть старый маршрут троллейбуса № 2 на Жуки. Потому что ездит очень много людей. А 55-й троллейбус скрепил между собой два района. И рассмотреть возможность продления графика 55-го троллейбуса в сторону Жуковского», — предлагает она в петиции, опубликованной на сайте мэрии.

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Напомним, чтобы электронную петицию рассмотрело руководство горсовета, ее должны поддержать 5000 харьковчан за 90 дней. Для поддержки этих двух петиций осталось еще 88 дней.