Выглядит как Карсан, но не из Турции: новый автобус удивил харьковчан (видео)

Большой автобус, выехавший 15 января на маршрут №96 (станция метро «Университет» — Пятихатки), прибыл в Харьков из Финляндии. Его покрасили в цвета турецких Карсанов, которые курсируют по городу. При этом он значительно больше, что удивило некоторых пассажиров.

«Этот автобус приехал к нам из финского города Турку. Приехал он где-то месяц назад. Кстати, финны его сами нам привезли, их водители приехали за рулем этих двух автобусов, один из которых мы видим на заднем плане», — рассказал СМИ «Харьков Новости» директор КП «Салтовское трамвайное депо» Владислав Приймак.

Видео: Харьков Новости

По его словам, оба автобуса 2007 года выпуска, и к работе в Харькове их готовили примерно месяц.

«Этот маршрут начинается от станции метро «Университет» и идет на Пятихатки. На Пятихатках тоже живут люди, которым тоже нужен транспорт. На сегодня там очень мало автобусов, решили дать сюда. Интервал довольно большой, чтобы его сократить, мы решили этот автобус поставить именно на этот маршрут», — добавил Приймак.

Второй автобус, скорее всего, выедет на 204-й маршрут.

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