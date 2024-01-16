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Армия РФ ударила ракетами по центру Харькова, сообщают о четырех пострадавших

Происшествия 22:11   16.01.2024
Елена Нагорная
Армия РФ ударила ракетами по центру Харькова, сообщают о четырех пострадавших

Около 21:40 16 января военные РФ нанесли удары по центру Харькова, сообщает мэр Игорь Терехов. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, пострадали четыре человека.

«Удары по центру города. Именно туда, где нет никакой военной инфраструктуры, и именно туда, где жилая застройка. ГСЧС уже работает на местах «прилетов». Есть информация о раненых», — написал Терехов.

Оккупанты нанесли удары по Харькову двумя ракетами, предварительно, С-300, информирует Синегубов.

«Есть повреждения гражданской жилой инфраструктуры. На эту минуты медики оказывают помощь четырем пострадавшим, состояние — легкое. Экстренные службы продолжают осмотр мест попаданий», — сообщает начальник ХОВА.

Напомним, два взрыва прогремели в Харькове после объявления воздушной тревоги в регионе в 21:41. Мэр Игорь Терехов подтвердил, что город под ракетным ударом.

Читайте также: Ракетами С-300 били из района Белгорода — начальник Харьковского гарнизона

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 22:11;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 21:40 16 января военные РФ нанесли удары по центру Харькова, сообщает мэр Игорь Терехов. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, пострадали четыре человека.".