В Харькове гремят взрывы: Терехов подтверждает, что город под ракетным ударом
Фото: Вадим Беликов
По меньшей мере два взрыва прогремели в Харькове после объявления воздушной тревоги в регионе в 21:41.
«Харьков под ракетным ударом. В городе раздаются взрывы. Будьте осторожны», — написал в Telegram мэр Игорь Терехов.
Начальник ХОВА Олег Синегубов призывает жителей Харькова и области быть в укрытиях.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области просят сообщать о попадании вражеских снарядов на линию «102».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, ракети, синєгубов, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 21:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере два взрыва прогремели в Харькове после объявления воздушной тревоги в регионе в 21:41.".