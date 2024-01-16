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В Харькове гремят взрывы: Терехов подтверждает, что город под ракетным ударом

Происшествия 21:47   16.01.2024
Елена Нагорная
В Харькове гремят взрывы: Терехов подтверждает, что город под ракетным ударом Фото: Вадим Беликов

По меньшей мере два взрыва прогремели в Харькове после объявления воздушной тревоги в регионе в 21:41.

«Харьков под ракетным ударом. В городе раздаются взрывы. Будьте осторожны», — написал в Telegram мэр Игорь Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов призывает жителей Харькова и области быть в укрытиях.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области просят сообщать о попадании вражеских снарядов на линию «102».

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Автор: Елена Нагорная
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В Харькове гремят взрывы: Терехов подтверждает, что город под ракетным ударом

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  • • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 21:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере два взрыва прогремели в Харькове после объявления воздушной тревоги в регионе в 21:41.".