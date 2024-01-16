В Харькове гремят взрывы: Терехов подтверждает, что город под ракетным ударом

По меньшей мере два взрыва прогремели в Харькове после объявления воздушной тревоги в регионе в 21:41.

«Харьков под ракетным ударом. В городе раздаются взрывы. Будьте осторожны», — написал в Telegram мэр Игорь Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов призывает жителей Харькова и области быть в укрытиях.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области просят сообщать о попадании вражеских снарядов на линию «102».