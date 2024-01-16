Армія РФ вдарила ракетами по центру Харкова, відомо про чотирьох постраждалих
Близько 21:40 16 січня військові РФ завдали ударів по центру Харкова, повідомляє мер Ігор Терехов. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, постраждали чотири людини.
“Удари по центру міста. Саме туди, де немає жодної військової інфраструктури, і саме туди, де житлова забудова. ДСНС вже працює на місцях “прильотів”. Є інформація щодо поранених”, – написав Терехов.
Окупанти завдали ударів по Харкову двома ракетами, попередньо С-300, інформує Синєгубов.
“Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури. На цю хвилину медики надають допомогу чотирьом постраждалим, стан – легкий. Екстрені служби продовжують огляд місць влучань”, – повідомляє начальник ХОВА.
Нагадаємо, два вибухи пролунали у Харкові після оголошення повітряної тривоги в регіоні о 21:41.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, ракети, ракетний удар, синєгубов, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2024 в 22:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 21:40 16 січня військові РФ завдали ударів по центру Харкова, повідомляє мер Ігор Терехов. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, постраждали чотири людини.".