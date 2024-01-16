Семья переселенцев с восемью детьми получила новый дом на Харьковщине (фото)

В Песочинской громаде на Харьковщине построили дом для приемной семьи Дрильчуков – переселенцев с восемью детьми, которые из-за агрессии РФ потеряли дом в поселке Двуречная.

«Для детского дома семейного типа построили энергоэффективный дом, в котором все предусмотрено для развития, обучения и комфортной жизни детей», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В целом на Харьковщине в рамках проекта «Адрес детства» возводят дома для двух больших приемных семей.

«Всего за 2023 год в Харьковской области создали 5 новых ДДСТ и 11 приемных семей», — отметил глава ХОВА.

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