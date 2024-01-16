Семья переселенцев с восемью детьми получила новый дом на Харьковщине (фото)
Фото: Олег Синегубов
В Песочинской громаде на Харьковщине построили дом для приемной семьи Дрильчуков – переселенцев с восемью детьми, которые из-за агрессии РФ потеряли дом в поселке Двуречная.
«Для детского дома семейного типа построили энергоэффективный дом, в котором все предусмотрено для развития, обучения и комфортной жизни детей», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
В целом на Харьковщине в рамках проекта «Адрес детства» возводят дома для двух больших приемных семей.
«Всего за 2023 год в Харьковской области создали 5 новых ДДСТ и 11 приемных семей», — отметил глава ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дім, дом, переселенцы, приемная, семья, синєгубов, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 12:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Песочинской громаде на Харьковщине построили дом для приемной семьи Дрильчуков – переселенцев с восемью детьми, которые из-за агрессии РФ потеряли дом в поселке Двуречная.".