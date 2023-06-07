Для семьи переселенцев с восемью детьми построят новый дом под Харьковом

В поселке Коротич Харьковской области построят дом для семьи Дрильчук — переселенцев с восемью детьми, которые из-за агрессии РФ потеряли дом в Купянском районе.

Вместе с семью детьми и матерью Людмила Дрильчук ранее жила в поселке Двуречная. До сентябрьского контрнаступления ВСУ семья пробыла в оккупации. Позже в Харькове Людмила взяла опеку над еще одной девочкой — биологической сестрой двух детей, сообщает пресс-служба ХОВА.

«После отступления россияне начали массированные обстрелы Двуречной. У нас не было подвала, поэтому пользовались правилом двух стен. Когда более-менее стихло, мы похватали рюкзаки, свою собаку, уселись на наши скутеры и мотоциклы и поехали к знакомым в соседнее село. Там переночевали. Слышали, как оккупанты всю ночь били по Двуречной. Решили ехать в Харьков. Нашелся добрый человек, который вызвался довести нас до уничтоженной переправы в Печенегах», — рассказала об эвакуации семьи Людмила.

Площадь дома, который разместится на участке в 0,15 гектара, составит 285,5 квадратных метров. Он будет полностью меблированным, инклюзивным, с независимой энергосистемой и укрытием.

«Дом расположен недалеко от Харькова. Здесь есть абсолютно вся инфраструктура, и этот земельный участок соответствует всем требованиям. Рядом есть школа, амбулатория, детский сад. Эта громада одна из наименее пострадавших от войны на территории Харьковской области, поэтому дети здесь будут обеспечены всем необходимым», — комментирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

Синегубов осмотрел участок вместе с первой леди Еленой Зеленской.

«Этот дом будет одним из первых в масштабном проекте Olena Zelenska Foundation «Адрес детства», в котором Фонд вместе с международными инвесторами и государством будет восстанавливать для детских домов семейного типа (ДДСТ) жилье, которое у них забрала полномасштабная война», — пояснила Зеленская.

На сегодня проект поддерживают ОАЭ. Ведутся переговоры о строительстве с Австралией, Словенией и Финляндией, готовность возвести два дома подтвердила Эстония.