В Харьковской области без жилья осталась семья с 10 детьми: им построят дом
Семья, которая содержала детский дом семейного типа в Купянске Харьковской области, из-за российских обстрелов осталась полностью без имущества.
За счет международных партнеров для детей и их родителей построят новый дом под Харьковом. Это проанонсировал на брифинге 6 июня начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его данным, семья воспитывает десять детей. Все имущество, которое у них было в Купянске, люди потеряли.
«Я благодарен Офису первой леди, потому что у нас есть большое количество проектов по Харьковской области. Не все мы их пока можем анонсировать. Часть, к примеру, мы можем. Мы выбрали земельный участок в одном из населенных пунктов возле города Харькова, где будет строиться за средства международных партнеров новый дом. Это новый тип детского дома семейного типа. Это семья, в которой воспитывается 10 наших детей. Это семья из города Купянска, которая фактически имеет статус внутренне перемещенной. Потому что потеряла фактически и свое жилье. Все, что у них было», – рассказал Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 17:50;
Корреспондент Павел Велицкий в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семья, которая содержала детский дом семейного типа в Купянске Харьковской области, из-за российских обстрелов осталась полностью без имущества".