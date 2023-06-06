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На Харківщині без житла залишилася родина з 10 дітьми: їм побудують новий дім

Репортаж 17:50   06.06.2023
Павло Велицький
На Харківщині без житла залишилася родина з 10 дітьми: їм побудують новий дім

Родина, яка утримувала дитячий будинок сімейного типу в Куп’янську на Харківщині, через російські обстріли залишилася повністю без майна.

Коштом міжнародних партнерів для дітей та їхніх батьків збудують новий дитбудинок під Харковом. Це проанонсував на брифінгу 6 червня начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його даними, родина виховує 10 дітей. Усе майно, яке в них було в Куп’янську, люди втратили.

“Я вдячний Офісу першої леді, тому що в нас є велика кількість проєктів по Харківській області. Не всі ми їх наразі можемо анонсувати. Частину, наприклад, ми можемо. Ми обрали земельну ділянку в одному із населених пунктів біля міста Харкова,  де буде будуватися за кошти міжнародних партнерів, новий будинок. Це новий тип дитячого будинку сімейного типу. Це сім’я, де виховується 10 наших дітей. Це сім’я з міста Куп’янська, яка фактично має наразі статус внутрішньо переміщеної. Тому що втратила фактично і своє житло. Усе, що в них було”, – розповів Синєгубов.

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Автор: Павло Велицький
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  • Категорії: Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 17:50;

    • Кореспондент Павло Велицький у цій статті розкриває тему новин про те, що "Родина, яка утримувала дитячий будинок сімейного типу в Куп’янську на Харківщині, через російські обстріли залишилася повністю без майна".