Синєгубов про відкриття шкіл: “Приймати рішення будемо ближче до вересня”

Начальник ХОВА Олег Синєгубов, коментуючи питання відкриття шкіл на Харківщині, вкотре нагадав про те, що навіть укриття нікого не захистять, адже ракета долітає до регіону за 30-40 секунд.

“Звичайно, ми наразі готуємося, але рішення буде прийнято лише ближче до вересня, виключно враховуючи військову обстановку. Ми чудово все розуміємо, повірте. Усі ті аргументи щодо двох років ковіду, що фактично вже 15 місяців війни, щодо соціалізації дітей. Звичайно, що будемо розглядати різні форми. У тому числі той хаб, який ми відкрили з першою леді, – це один із прикладів, як можна соціалізувати дітей та підтягувати їх, у тому числі, якщо є недоліки онлайн-освіти. Але вимоги щодо укриттів мають бути в нас на першому місці. Ракета летить 30-40 секунд. Хто встигне евакуювати школу в укриття за 30-40 секунд? Це неможливо фізично зробити. Проводити заняття безпосередньо в укритті – так само. Це має бути вже захисна споруда, а не укриття, щоб гарантувати безпеку дітей. Їх у нас, повірте, невелика кількість. На всю область у навчальних закладах біля 60 – і то, це не такі захисні споруди, як бомбосховища. Це в нас протирадіаційні укриття, які ми ще маємо привести до відповідності. Роботи велика кількість, будемо готуватися, а приймати рішення ближче до вересня“, – прокоментував начальник ХОВА питання про відкриття шкіл у Харкові та області на брифінгу 6 червня.

При цьому він одразу повідомив, що в деяких містах, де вчителі вже дзвонять батькам і говорять про повернення до “офлайну”, однозначно цього не станеться. Зокрема це стосується деокупованої Балаклії.

“З приводу Балаклії, ми вчора мали обстріл “Смерчами” цього населеного пункту. На жаль, одна людина загинула, восьмеро отримали поранення внаслідок такого обстрілу. Звичайно, це унеможливлює поки що в цьому населеному пункті станом на сьогодні розглядати онлайн-освіту. Те, що навчальні заклади обдзвонюють (батьків) – заборонити їм ми не можемо. І, власне кажучи, раджу батькам довіряти офіційним органам влади, які мають право приймати таке рішення”, – сказав Синєгубов.

Він зазначив, що в області розглядають питання відкриття шкіл у двох віддалених від фронту та кордону районах. Однак і там все не так просто. Щоб відкрити школи, потрібно збільшити кількість шкільних автобусів.

“Якщо ми відкриватимемо школи, то це будуть лише опорні – багатокомплектні школи, де ми будемо облаштовувати від найпростішого укриття до захисних споруд. І, можливо, організовувати навчання в декілька змін. Можливо, об’єднувати в одному приміщенні навчального закладу декілька навчальних закладів, щоб максимально охопити офлайн-навчанням дітей. Звичайно, питання шкільних автобусів у нас буде на першому місці”, – пояснив Синєгубов.

Щоб придбати автобуси, громади мають отримати цільову субвенцію із держбюджету. Але це неможливо, доки вони входять до списку територій можливих бойових дій. Є варіант – виключити такі громади зі списку. Однак один із районів від подібного виходу із ситуації вже відмовився.