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Терехов заявив, що з 1 вересня школярів Харкова хочуть посадити за парти

Політика 11:45   02.06.2023
Оксана Горун
Терехов заявив, що з 1 вересня школярів Харкова хочуть посадити за парти

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті з нового навчального року планують запровадити комбіноване навчання – тобто не лише онлайн, а й у школах.

“Я хочу, щоб 1 вересня наші діти почали навчання у комбінованому режимі, особливо першокласники. Це дуже важливо, бо вони повинні навчитися писати, читати, а онлайн це зробити неможливо. Крім того, вони мають бути соціалізовані. Тому зараз робимо все, щоб були укриття чи бомбосховища, виділяємо кошти, щоб наші діти могли комбіновано вчитися. Так, це будуть не всі школи, але я дуже хочу, щоб ми почали так”, – сказав Ігор Терехов в інтерв’ю проєкту “Известия. Тема дня”, передає пресслужба мерії

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У міськраді наголосили, що з проханнями відновити офлайн-навчання у школах Харкова звертається “багато батьків”. І у місті активно працюють над облаштуванням у школах укриттів. Наразі, за даними мерії, сховища облаштовані приблизно в ста школах.

Обговорення – тут.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 11:45;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті з нового навчального року планують запровадити комбіноване навчання – тобто не лише онлайн, а й у школах".