Армія РФ вбила на Харківщині 76 дітей, ще 223 дістали поранення – прокуратура
До Дня захисту дітей Харківська обласна прокуратура повідомила трагічну статистику, яку принесло на Харківщину повномасштабне вторгнення РФ.
“У процесуальному керівництві прокурорів галузевого відділу обласної прокуратури перебуває 210 кримінальних проваджень, у яких розслідується загибель внаслідок збройної агресії російської федерації на території Харківської області 76 дітей та поранення 223 дітей”, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Також прокурори фіксують руйнування закладів освіти ворожими обстрілами.
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“На території області пошкоджено чи знищено 602 об’єкти освітньої інфраструктури — це дитячі садки, школи, заклади спеціальної технічної освіти, вищі навчальні заклади. Тільки на території Харкова пошкоджено 61% шкіл та 46% садків. І це не остаточна інформація. Не залишилося жодного закладу вищої освіти, який би не зазнав пошкоджень чи руйнувань внаслідок ворожих обстрілів”, — заявили в прокуратурі.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2023 в 09:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "До Дня захисту дітей Харківська обласна прокуратура повідомила трагічну статистику, яку принесло на Харківщину повномасштабне вторгнення РФ".