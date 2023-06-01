Армія РФ вбила на Харківщині 76 дітей, ще 223 дістали поранення – прокуратура

До Дня захисту дітей Харківська обласна прокуратура повідомила трагічну статистику, яку принесло на Харківщину повномасштабне вторгнення РФ.

“У процесуальному керівництві прокурорів галузевого відділу обласної прокуратури перебуває 210 кримінальних проваджень, у яких розслідується загибель внаслідок збройної агресії російської федерації на території Харківської області 76 дітей та поранення 223 дітей”, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Також прокурори фіксують руйнування закладів освіти ворожими обстрілами.

“На території області пошкоджено чи знищено 602 об’єкти освітньої інфраструктури — це дитячі садки, школи, заклади спеціальної технічної освіти, вищі навчальні заклади. Тільки на території Харкова пошкоджено 61% шкіл та 46% садків. І це не остаточна інформація. Не залишилося жодного закладу вищої освіти, який би не зазнав пошкоджень чи руйнувань внаслідок ворожих обстрілів”, — заявили в прокуратурі.