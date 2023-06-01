Нічний удар по столиці: троє загиблих, у тому числі дитина, 12 людей поранено

За даними Генштабу ЗСУ, армія РФ здійснила черговий терористичний удар, використовуючи ракети “Іскандер”. Їх збили, але падіння уламків призвело до жертв та постраждалих.

Про удар засобами наземного базування – з ОТРК повідомила Київська міська військова адміністрація.

“Ракети на Київ полетіли не з літаків. Попередньо, це були крилаті ракети та балістичного типу “, – зазначили у КМВА.

У Генштабі ЗСУ підтвердили: били “Іскандерами” по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури. 10 із 10 ракет знищила ППО.

Проте уламки ракет наробили лиха в Києві. Найбільше постраждалих – у Деснянському районі, де удар припав по поліклініці та прилеглій багатоповерхівці.

“У Деснянському районі: 3 загиблих особи, з них 1 дитина (2012 р.н.) та 10 осіб травмовано, з них 1 дитина. У Дніпровському районі: 2 особи травмовано”, – повідомили у КМВА за уточненими даними на 7 ранку.

Також є руйнування – у багатоповерхівці Деснянського району вибиті вікна та двері. Вибуховою хвилею зірвало балкон. Уламки пошкодили поліклініку, дві школи, дільничний відділок поліції, вибито вікна в дитсадку. У Дніпровському районі вибуховою хвилею вибило вікна, пошкоджено автомобілі (деякі – згоріли). У Дарницькому районі пошкоджено трубопровід тепломереж, уламки впали на проїжджу частину.