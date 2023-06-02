Вночі ворог атакував Україну ракетами та “Шахедами”. ППО знищила все

Генштаб ЗСУ та Київська МВА повідомили подробиці про нічну атаку крилатими ракетами та “Шахедами”. Попередньо збито близько 30 цілей.

“Цієї ночі ворог задіяв для ударів 15 крилатих ракет (тип уточнюється) та 18 іранських ударних БпЛА “Shahed” – усі ці повітряні цілі були знищені нашими захисниками. Інформація уточнюється”, – повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

За наявною інформацією, постраждалих та руйнувань немає. Атака вкотре призначалася столиці України.

“Пуски ракет були здійснені із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555. Синхронно, з різних напрямків Київ атакували БпЛА, за попередніми даними – баражуючі боєприпаси “Shahed”, – повідомив подробиці начальник КМВА Сергій Попко. – Але наша ППО – просто титани! За попередньою інформацією, у повітряному просторі над Києвом та навколо Києва силами та засобами протиповітряної оборони були виявлені і знищені понад 30 повітряних цілей різного типу! Інформація щодо руйнувань і потерпілих відсутня”.