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Ворог бив по Харківщині С-300, намагався наступати і завдавав авіаударів – ГШ

Події 18:29   01.06.2023
Олена Нагорна
Ворог бив по Харківщині С-300, намагався наступати і завдавав авіаударів – ГШ

Протягом доби армія РФ ударила двома ракетами С-300 по Харкову, вела безуспішні наступальні дії західніше села Масютівка, завдала авіаударів біля сіл Вільшана, Котлярівка та Крохмальне. Крім цього, ворог обстріляв із мінометів та артилерії щонайменше 18 населених пунктів регіону.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

– Супротивник ударив двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову.

– На Слобожанському напрямку ворог обстріляв з мінометів та артилерії населені пункти Уди, Козача Лопань, Гоптівка, Огірцеве, Гатище, Бугруватка, Вовчанськ, Мала Вовча, Варварівка, Бударки та Чугунівка.

– На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка та Берестове.

Читайте також: Нічна атака «Іскандерами», авіаудари та обстріли Харківщини: дані Генштабу

Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2023 в 18:29;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби армія РФ ударила двома ракетами С-300 по Харкову, вела безуспішні наступальні дії західніше села Масютівка, завдала авіаударів біля сіл Вільшана, Котлярівка та Крохмальне. Крім цього, ворог обстріляв із мінометів та артилерії щонайменше 18 населених пунктів регіону.".