Нічна атака “Іскандерами”, авіаудари та обстріли Харківщини: дані Генштабу

Генштаб ЗСУ повідомив, що вночі армія РФ запустила 10 “Іскандерів” по Україні. Цілили по Києву. На Харківщині ворог здійснив авіаудари та і продовжував спроби наступати під Масютівкою.

“Сьогодні вночі противник знову застосував ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер” по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури Київської області. Попередньо, силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України 10 з 10 ракет були знищені”, – поінформували в ранковому зведенні Генштабу.

Минулої доби армія РФ завдала авіаційних ударів у районах Плетенівки, Кислівки та Котлярівки Харківської області. Також ворог вів безуспішні наступальні дії на захід від Масютівки.

“Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Гоптівка, Липці, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Вовчанські Хутори, Огірцеве, Мала Вовча, Варварівка, Чугунівка, Амбарне, Григорівка на Харківщині. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області“, – перерахували в ГШ.

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Крім нічної атаки, за добу противник здійснив ще три ракетні та 29 авіаударів по Україні, а також 49 обстрілів з РСЗВ. Наступальні дії продовжуються здебільшого на Донбасі. Сили оборони відбили 21 ворожу атаку.

“Авіація сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з них два – по зенітно-ракетних комплексах. Нашими захисниками було знищено п’ять ворожих розвідувальних БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один пункт управління, один артилерійський підрозділ на вогневій позиції, два склади боєприпасів та дві станції радіоелектронної боротьби“, – підбили підсумок у Генштабі ЗСУ.