Ночная атака «Искандерами», авиаудары и обстрелы Харьковщины: данные Генштаба
Генштаб ВСУ сообщил, что ночью армия РФ запустила 10 «Искандеров» по Украине. Целились в Киев. По Харьковщине враг нанес авиаудары и продолжал попытки наступать под Масютовкой.
«Сегодня ночью противник снова применил ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по объектам гражданской и критической инфраструктуры Киевской области. Предварительно силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины 10 из 10 ракет были уничтожены», — проинформировали в утренней сводке Генштаба.
За минувшие сутки армия РФ нанесла авиационные удары в районах Плетеневки, Кисловки и Котляровки Харьковской области. Также враг вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки.
«Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды, Гоптовка, Липцы, Стрелечья, Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Плетеневка, Волчанские Хутора, Чугуновка, Амбарное, Григоровка Харьковской области.
На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестовое Харьковской области», — перечислили в ГШ.
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Помимо ночной атаки, за сутки противник совершил еще три ракетных и 29 авиаударов по Украине, а также 49 обстрелов из РСЗО. Наступательные действия продолжаются в основном на Донбассе. Силы обороны отбили 21 вражескую атаку.
«Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из них два – по зенитно-ракетным комплексам. Нашими защитниками было уничтожено пять вражеских разведывательных БПЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один пункт управления, одно артиллерийское подразделение на огневой позиции, два склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы», — подвели итог в Генштабе ВСУ.
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 07:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил, что ночью армия РФ запустила 10 «Искандеров» по Украине. Целились в Киев. По Харьковщине враг нанес авиаудары и продолжал попытки наступать под Масютовкой".