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Синєгубов про удар по Харкову: розраховували, що на підприємстві є робітники

Події 15:43   01.06.2023
Оксана Горун
Синєгубов про удар по Харкову: розраховували, що на підприємстві є робітники

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ракетний удар по промисловому підприємству в Харкові вдень 1 червня.

Вдень ворог завдав двох ракетних ударів по Індустріальному району міста Харкова. Це промзона. Одне з наших промислових підприємств. Ворог цинічно завдав удару вдень, оскільки дійсно розраховував, що там були би відповідні працівники. Наші підрозділи ДСНС у посиленому режимі наразі на місці, ліквідовують наслідки, розбирають завали. Жінку дістали з відносно неважкими пораненнями. Стан її наразі стабільний“, – сказав Синєгубов в етері нацмарафону.

Він повідомив, що за наявною інформацією, більше людей під завалами немає. Однак остаточно в цьому можна буде переконатись лише тоді, коли рятувальні роботи завершаться.

Удар, за словами Синєгубова, попередньо завдавали із ЗРК С-300 – двома ракетами.

Це підприємство виключно цивільне, жодним чином з оборонною промисловістю воно не пов’язане. Виключно цивільні люди. Те, що ворог завдав цих ударів вдень – це виключно терор цивільного населення та бажання знищити промисловий потенціал міста Харкова та Харківської області. Він собі не може фактично пробачити того, що місто Харків не є проросійським містом“, – висловився начальник ХОВА.

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Він також зазначив, що Харківська область фактично щодня – під ракетними ударами, прилітають керовані авіабомби.

“Ворог на добу від 10 до 20 населених пунктів постійно обстрілює”, – сказав Синєгубов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2023 в 15:43;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ракетний удар по промисловому підприємству в Харкові вдень 1 червня".