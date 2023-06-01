З-під завалів врятували жінку – Терехов повідомив подробиці обстрілу Харкова

Армія РФ ударила по промисловому об’єкті у Харкові.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Обійшлося без пожежі, але з руйнуваннями. З-під завалів врятували жінку», – уточнив мер.

Терехов додав, що попередньо жінка не постраждала, але лікарі все одно її оглянуть.