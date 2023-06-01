З-під завалів врятували жінку – Терехов повідомив подробиці обстрілу Харкова
Армія РФ ударила по промисловому об’єкті у Харкові.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Обійшлося без пожежі, але з руйнуваннями. З-під завалів врятували жінку», – уточнив мер.
Терехов додав, що попередньо жінка не постраждала, але лікарі все одно її оглянуть.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2023 в 14:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ ударила по промисловому об’єкті у Харкові.".