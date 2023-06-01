«Зафіксовано 2 влучання в Індустріальному районі», – Синєгубов
У Харкові зафіксовано 2 влучання в Індустріальному районі. Усі служби вже виїхали на місця «прильотів».
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Інформація про постраждалих на цю хвилину не надходила. Дані оновлюються», – написав Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2023 в 14:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові зафіксовано 2 влучання в Індустріальному районі. Усі служби вже виїхали на місця «прильотів».".