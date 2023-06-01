«Зафіксовано 2 влучання в Індустріальному районі», – Синєгубов

У Харкові зафіксовано 2 влучання в Індустріальному районі. Усі служби вже виїхали на місця «прильотів».

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Інформація про постраждалих на цю хвилину не надходила. Дані оновлюються», – написав Синєгубов.