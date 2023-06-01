Вибухи в Харкові. Ворог ударив ракетами по Індустріальному району – Терехов
Влада і поліція збирають інформацію про постраждалих та руйнування, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«У Харкові лунають вибухи. Поки відомо про удар по Індустріальному району. Інформація про постраждалих та руйнуваннях уточнюється», – повідомив Ігор Терехов.
Ворог завдав ударів по Харківщині із ЗРК С-300, повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2023 в 14:10;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Влада і поліція збирають інформацію про постраждалих та руйнування, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".